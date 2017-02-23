Survivor'dan elenen Denisa'dan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klama

'Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±ndan elenen Denisa, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndaki gerginliklerin sebebini ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±

Gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n veda eden iki yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± YiÄŸit Ä°zik ve Denisa Gültekin, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programÄ±na çarpÄ±cÄ± bir iddiayÄ± gündeme getirdiler.

"TARTIÅžMALAR ÇIKACAK"

AçlÄ±ÄŸa dayanamayÄ±p kendi isteÄŸiyle adada ayrÄ±lan Eser West'in yerine Survivor'a dahil olan Bulut ÖzdemiroÄŸlu hakkÄ±nda konuÅŸan YiÄŸit, "Ä°lerleyen günlerde Bulut'la ilgili tartÄ±ÅŸmalar çÄ±kacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Çünkü sert bir mizaca sahip. 'Göz6'dan biliyorum, anÄ±nda çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± var. Bu bir sorun olacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Denisa ise "Gökhan ve Volkan'Ä±n liderlik savaÅŸÄ±ndan dolayÄ± zaten bu kadar tartÄ±ÅŸmalar çÄ±kÄ±yor. Bundan eminim. Ä°kisinin liderlik savaÅŸÄ±na adaptasyon süreci sonrasÄ± Bulut da eklenecek. Tam süper olur o zaman izlemesi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.