FatmagÃ¼lâ€™Ã¼n SuÃ§u Ne dizisi yeniden Ã§ekilecek

TÃ¼rkiye'de yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± zamanlarda bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren dizi FatmagÃ¼lâ€™Ã¼n SuÃ§u Ne, Hindistan'da yeniden baÅŸka oyuncularla Ã§ekilecek

Åžimdiye kadar MuhteÅŸem yüzyÄ±l, Ezel, aÅŸk-Ä± Memnu, SÄ±la, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Binbir Gece, AdÄ±nÄ± Feriha Koydum, Kurtlar Vadisi ve KaradayÄ± gibi pek çok dizi yurtdÄ±ÅŸÄ±nda büyük ilgiyle izlendi. Türk oyuncularÄ±n ünü, Rusya, HÄ±rvatistan, Dubai, Katar, Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan, Bosna Hersek, Ä°ran, Kosova, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Brezilya’ya kadar uzanmÄ±ÅŸ durumda. Ancak diziler, bu ülkelerde sadece dublaj yapÄ±larak yayÄ±nlandÄ±. Åžimdi ise 2010’da yayÄ±nlanan 'Fatmagül’ün Suçu Ne' dizisinin Hint uyarlamasÄ± çekilecek.

Sözcü'de yer alan habere göre; Hindistan’Ä±n ünlü oyuncusu Rajesh Khattar ve 7 yÄ±l aradan sonra ekranlara dönen eÅŸi Vandana Sajnani, yenÅŸiden çekilecek dizide baÅŸrolü paylaÅŸacak.

Dizinin adÄ±nÄ±n 'Fatmagül' olacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen, projeyi hayata geçirecek olan star Plus ÅŸirketi, yaptÄ±klarÄ± iÅŸten oldukça umutlu. YapÄ±m ÅŸirketi, orijinal senaryoya sadÄ±k kalacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.