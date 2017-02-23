Bu sefer davacÄ± Caner Erkin oldu Asena neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ÅžÃ¼kran OvalÄ± ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren Caner Erkin, eski eÅŸi Asena Atalay'Ä±n isteklerine karÅŸÄ± Ã§ocuÄŸu Ã‡Ä±nar'Ä±n velayetini alabilmek iÃ§in dava aÃ§tÄ±.

Caner Erkin baÅŸvurusunu Ä°stanbul'da avukatÄ± Deniz Ketenci aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Aile Mahkemesi'ne yaptÄ±. Dava dilekçesinde, annenin yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n düzensizliÄŸi ve çocuÄŸuna karÅŸÄ± ilgisizliÄŸi gerekçe gösterilerek, velayetin babaya verilmesi istendi. BaÅŸvuruda, yayÄ±n yasaÄŸÄ± ve gizli celse talebinde de bulunuldu.18 Haziran 2010 tarihinde evlenen çiftin 19 Ocak 2016 tarihinde anlaÅŸmalÄ± boÅŸandÄ±klarÄ± belirtilen dilekçede, 25 Nisan 2011 tarihinde dünyaya gelen müÅŸterek çocuklarÄ± ÇÄ±nar'Ä±n velayetinin ise anneye verildiÄŸi kaydedildi. Ancak davalÄ± annenin velayet vazifesini yerine getiremediÄŸi iddia edilen dilekçede, ÇÄ±nar'Ä±n eÄŸitiminin aksadÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Toplam 13 sayfalÄ±k dilekçenin sonunda avukat Deniz Ketenci, ÇÄ±nar Erkin'in üstün menfaatleri göz önüne alÄ±narak velayetinin anneden alÄ±narak müvekkiline verilmesini istedi.