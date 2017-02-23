Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/02/2017 18:41

Londra'da ev aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyordu Arda Turan o iddialara cevap verdi


Arda Turan Ä°spanyol basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan iddialara karÅŸÄ± aÃ§Ä±klamada bulunarak, Londra'dan ev almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Milli futbolcu Arda Turan, Londra'da ev aldÄ± diye dedikodular çÄ±ktÄ±. Bu dedikodular üzerine de Ä°spanya'nÄ±n Barcelona ekibinden Ä°ngiltere'de bir takÄ±ma mÄ± transfer olacak sorularÄ± akÄ±llara geldi. Turan, tüm bu sorularÄ± Instagram hesabÄ±ndan açÄ±kladÄ±. Arda Turan Instagram yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle: Günlerdir yaptÄ±ÄŸÄ±m yatÄ±rÄ±mlarla ilgili çÄ±kan haberler rahatsÄ±zlÄ±k verici durumdadÄ±r. Fiyatlar ve ÅŸekilleri gerçek olmamakla birlikte insanÄ±mÄ±zÄ±n bilinçli bir ÅŸekilde gözüne sokulmaktadÄ±r. Bu durumdan duyduÄŸum rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± belirtmek istedim. Turan açÄ±klamalarÄ±na ÅŸöyle devam etti : Bir baÅŸka konu ise ailem ve dostlarÄ±m herhangi bir konu ile ilgili tercih, sebep, tartÄ±ÅŸma konusu, olmamÄ±ÅŸtÄ±r. HayatÄ±m boyunca olmayacaktÄ±r...Onlarla ilgili sevgi ve saygÄ±dan baÅŸka kulaklarÄ±m baÅŸka birÅŸey iÅŸitmemiÅŸtir. Bunun böyle bilinmesini isterim saygÄ±larÄ±mla.

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