Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n o hali 18'lik kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartÄ±yor

Manken Ebru ÅžallÄ± 1999 yÄ±lÄ±ndan kalma bir fotoÄŸrafÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. "MayolarÄ±n altlarÄ±na bakmayÄ±n" notuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafta meslektaÅŸÄ± Azra AkÄ±n da yer alÄ±yor.

Manken Ebru ÅžallÄ± mesleÅŸtaÅŸÄ± Azra AkÄ±n ile 1999 yÄ±lÄ±ndaki fotoÄŸraf çekiminden bir görüntü paylaÅŸtÄ±. Ä°kilinin üzerlerindeki bikinileri görenler hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±. Ebru ÅžallÄ±, Azra AkÄ±n ile eski bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Ä°kilinin özellikle bikini altlarÄ±nÄ± görenler gözlerine inanamadÄ±. Ebru ÅžallÄ±'nÄ±n kendisi bile "mayolarÄ±n altÄ±larÄ±na bakmayÄ±n" yorumunu yaptÄ±.

Ä°ÅŸte o fotoÄŸraf: