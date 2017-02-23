Caner Erkin'den ÅŸok hamle oÄŸlu iÃ§in harekete geÃ§ti

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin, oÄŸlu Ã‡Ä±nar Erkin'in velayetini almak iÃ§in harekete geÃ§ti
Caner Erkin baÅŸvurusunu, avukatÄ± Deniz Ketenci aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±. BaÅŸvuru dilekçesinde, annenin yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n düzensizliÄŸi ve çocuÄŸuna karÅŸÄ± ilgisizliÄŸi gerekçe gösterilerek, velayetin babaya verilmesi talep edildi. BaÅŸvuruda, yayÄ±n yasaÄŸÄ± ve gizli celse yapÄ±lmasÄ± da istendi.
18 Haziran 2010 tarihinde evlenen çiftin 19 Ocak 2016 tarihinde anlaÅŸmalÄ± boÅŸandÄ±klarÄ± belirtilen dilekçede, 25 Nisan 2011 tarihinde dünyaya gelen müÅŸterek çocuklarÄ± ÇÄ±nar'Ä±n velayetinin ise anneye verildiÄŸi kaydedildi.
Ancak davalÄ± annenin velayet vazifesini yerine getiremediÄŸi iddia edilen dilekçede, ÇÄ±nar'Ä±n eÄŸitiminin aksadÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Toplam 13 sayfalÄ±k dilekçenin sonunda avukat Deniz Ketenci, ÇÄ±nar Erkin'in üstün menfaatleri göz önüne alÄ±narak velayetinin anneden alÄ±narak müvekkiline verilmesini istedi.
Kaynak: Hürriyet