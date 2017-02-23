Caner Erkin'den ÅŸok hamle oÄŸlu iÃ§in harekete geÃ§ti

Sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± O Ses TÃ¼rkiye bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelmedi. Bunun Ã¼zerine yarÄ±ÅŸmayÄ± takip edenler merakla bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekledi