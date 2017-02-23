VatanÄ±m Sensin 2 Mart 17. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin bu hafta yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelmedi. VatanÄ±m Sensin dizisinin 17. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ merakla beklenen dizi 2 Mart tarihinde izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

VatanÄ±m Sensin yeni bölüm merakla bekleniyordu. BaÅŸrollerini Berguzer Korel ve Halit Ergenç'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± tarihi dizi VatanÄ±m Sensin 17. bölüm fragmanÄ± ekranlardaki yerini aldÄ±. Dizinin bugünkü yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda olmamasÄ± kafalarda soru iÅŸareti yaratmÄ±ÅŸtÄ±. 'VatanÄ±m Sensin yeni bölümü yayÄ±ndan mÄ± kalktÄ±?' sorusuna yanÄ±t bekleyen dizi takipçileri sitemlerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan dile getirmiÅŸti. Ve beklenen açÄ±klama geldi.

(GeçtiÄŸimiz hafta nefes kesen bir sahneyle final yapan VatanÄ±m Sensin, Kanal D'nin bugünkü yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda da görüldüÄŸü gibi ekranlarda olacak ancak yeni bölüm yerine kolaj bölümü yayÄ±nlanacak. VatanÄ±m Sensin 17. bölümüyle 2 Mart'ta kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek. )