O Ses TÃ¼rkiye bu akÅŸam neden yok final tarihi ne zaman

Sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± O Ses TÃ¼rkiye bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekrana gelmedi. Bunun Ã¼zerine yarÄ±ÅŸmayÄ± takip edenler merakla bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekledi

O Ses Türkiye’nin TV 8’in bugünkü yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yer almamasÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n müdavimlerini meraklandÄ±rdÄ±. Murat Boz, Hadise, Sibel Can, Gökhan ve Hakan kardeÅŸlerin jüri koltuÄŸunda oturduÄŸu O Ses Türkiye'nin son bölümlerinde düeollolara geçilmiÅŸti. Peki, yarÄ±ÅŸma final mi yaptÄ±? O Ses Türkiye neden yok? ProgramÄ±n yapÄ±mcÄ±sÄ± ve sunucu Acun IlÄ±calÄ±, programla ilgili iddialarÄ±n önüne geçebilmek için Survivor’Ä±n son ada konseyinde açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. Survivor’daki yeni bir oyundan bahseden IlÄ±calÄ±, O Ses Türkiye çekimlerinin uzun sürmesi nedeniyle Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ceza oyunu bölümünün yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Sadece 1 hafta ekranlarda olmayacak olan O ses Türkiye gelecek hafta kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek.

O Ses Türkiye için final tarihi henüz açÄ±klanmadÄ±. O Ses Türkiye final için tam tarih önümüzdeki haftalarda belli olacak.