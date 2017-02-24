Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/02/2017 08:04

Caner Erkin'in Asena Atalay hakkÄ±ndaki iddialarÄ± bomba etkisi yaratacak

Caner Erkin

Asena Atalay ile boÅŸanÄ±p ÅžÃ¼kran OvalÄ± ile dÃ¼nya evine giren futbolcu Caner Erkin, eski eÅŸi hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± iddialarda bulundu

Ä°stanbul Aile Mahkemesi’ne baÅŸvuran Caner Erkin, dava dilekçesinde Asena Atalay hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± iddialarda bulundu.Eski eÅŸinin 6 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± ÇÄ±nar’Ä± ‘para aracÄ±’ olarak gördüÄŸünü öne süren futbolcu, dilekçesinde ÅŸu ifadelere yer verdi:

“Hamilelik döneminde zayÄ±flama haplarÄ± kullanarak çocuÄŸun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiçe saydÄ±.ÇocuÄŸuyla geçirmesi gereken zamanÄ± birtakÄ±m özel ev partilerinde, hatta striptiz kulüplerinde direk danslarÄ± yaparak geçiriyor.OÄŸlunun doÄŸum günü partisine bile mumlar üflendikten sonra katÄ±lÄ±p erkenden ayrÄ±ldÄ±. ÇocuÄŸum annesinin yanÄ±nda deÄŸil, haftanÄ±n birkaç gecesi bakÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n evinde yatÄ±yor.”

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