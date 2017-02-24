Survivor'da ilk ceza oyununu hangi takÄ±m kazandÄ± ceza neydi

Survivor oyunu tarihinde dÃ¼n akÅŸam bir ilk yaÅŸandÄ±. Ceza oyunu ile iki takÄ±mdan biri elinde olan bir ÅŸeyini kaybedecekti bakÄ±n neler oldu

Survivor 2017 yeni bölümde dün akÅŸam ilk kez ceza oyunu oynandÄ±. Zorluk derecesi giderek artan ve iddialÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±yla izleyenleri ekran baÅŸlÄ±na kilitleyen Survivor 2017'de bu akÅŸam ceza oyunu adeta nefes kesti. Ä°lk kez oynanacak oyunda Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± bu kez dokunulmazlÄ±k yada ödül için deÄŸil ellerindeki imkanlarÄ± kaybetmemek için parkurda mücadele ettiler. Acun IlÄ±calÄ± ilk oynana ceza oyununda cezanÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±lara belirtti. Ceza oyunu bu akÅŸam baraka için oynandÄ±. Kaybeden takÄ±m 1 hafta boyunca barakasÄ±z kalacaktÄ±. Nefes kesen mücadelenin ilk turunu gönüllüler takÄ±mÄ± kazandÄ±. Ä°kinci turda ise heyecan dahada arttÄ±. Ä°kinci turda ünlüler müthiÅŸ bir atak yaparak durumu 1-1'e getirdiler. Best of'a kalan iki takÄ±m sonucunda kazanan takÄ±m gönüllüler takÄ±mÄ± oldu. Ünlüler takÄ±mÄ±nÄ±n barakasÄ± oyundan hemen sonra yÄ±kÄ±ldÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ±lar barakasÄ±z nasÄ±l yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± kara kara düÅŸünmeye baÅŸladÄ±.