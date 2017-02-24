Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/02/2017 18:20

Ivana Sert'in son paylaÅŸÄ±mÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±

Ivana Sert

ÃœnlÃ¼ modacÄ± Ivana Sert, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla adeta yÃ¼rek hoplattÄ±

EkranlarÄ±n sevilen programÄ± "Ä°ÅŸte Benim Stilim" yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n güzeller güzeli jürisi Ä°vana Sert Instagram'da fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Sert, üzerine giydiÄŸi süper minisi ve fileli çoraplarÄ±yla Instagram'Ä± adeta kasÄ±p kavurdu.

Ä°VANA SERT, BÄ°NLERCE BEÄžENÄ° ALDI

Ivana Sert, giydiÄŸi süper mini elbisesi ve çoraplarÄ±yla ateÅŸli bir poz vererek fotoÄŸraf çekildi. FotoÄŸrafÄ±nÄ± Ä±nstagram'da da paylaÅŸmayÄ± ihmal etmeyen Sert binlerce beÄŸeni aldÄ±.

 
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