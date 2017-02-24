Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/02/2017 19:01

Survivor'dan elenen YiÄŸit Ä°zik'ten eÅŸiyle ilgili yorumlara sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

YiÄŸit Ä°zik

'Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±na veda eden YiÄŸit Ä°zik, eÅŸi hakkÄ±nda yapÄ±lan yorumlara sert tepki gÃ¶sterdi

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±na erken veda eden YiÄŸit Ä°zik, adadan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkati çekiyor ...

Ä°zmir'de yaÅŸayan Ä°zik, geçtiÄŸimiz günlerde eÅŸi AslÄ±han Bilge Ä°zik ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa gelen yoruma isyan etti.

EÅŸiyle beraber yeni bir fotoÄŸraf yayÄ±mlayan YiÄŸit, "Bir Sabah uyanÄ±rsÄ±nÄ±z; ya bir 'keÅŸke' sinizdir yada bir 'neyse'. Ve gün biter; ya 'her ÅŸey'sinizdir ya da'hiç kimse'. Ben onunla her ÅŸey olmayÄ± seçtim. Kendimle ilgili eleÅŸtiriye her zaman açÄ±ÄŸÄ±m ama eÅŸimle ilgili yorum yaparken herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandÄ±.

 
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