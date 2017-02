Survivor'dan elenen YiÄŸit Ä°zik'ten eÅŸiyle ilgili yorumlara sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

'Survivor 2017' yarışmasına veda eden Yiğit İzik, eşi hakkında yapılan yorumlara sert tepki gösterdi

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2017' yarışmasına erken veda eden Yiğit İzik, adadan ayrıldıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor ...

İzmir'de yaşayan İzik, geçtiğimiz günlerde eşi Aslıhan Bilge İzik ile paylaştığı fotoğrafa gelen yoruma isyan etti.

Eşiyle beraber yeni bir fotoğraf yayımlayan Yiğit, "Bir Sabah uyanırsınız; ya bir 'keşke' sinizdir yada bir 'neyse'. Ve gün biter; ya 'her şey'sinizdir ya da'hiç kimse'. Ben onunla her şey olmayı seçtim. Kendimle ilgili eleştiriye her zaman açığım ama eşimle ilgili yorum yaparken herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.