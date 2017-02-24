Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Berna Keklikler kimdir

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n dikkat Ã§eken isimlerinden Berna Keklikler yarÄ±ÅŸmada gÃ¶sterdiÄŸi performansla bir Ã§ok kiÅŸinin beÄŸendiÄŸi yarÄ±ÅŸmacÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor

Almanya doÄŸumlu olan Berna Keklikler, Ä°stanbul’da kardeÅŸiyle yaÅŸamakta. Ekonomi eÄŸitimi alan Berna Keklikler, Almanya’da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± güzellik yarÄ±ÅŸmasÄ±, Miss Turkuaz Germany’iyi kazandÄ±. FÄ±tness, crunch ve yüzme sporlarÄ±yla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uÄŸraÅŸÄ±yor.

2016’nÄ±n Eylül ayÄ±nda TV8’de baÅŸlayan Göz6 programÄ±na katÄ±larak Survivor hedefi için ilk adÄ±mÄ±nÄ± atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çÄ±karak, KÄ±zlar TakÄ±mÄ±’nÄ±n ÅŸampiyonu oldu ve Survivor 2017’ye katÄ±lma hakkÄ±nÄ± kazandÄ±.

Sinemaya düÅŸkün bir insan olduÄŸunu ifade eden Berna Kekklikler, baÅŸta bale, buz pateni, yüzme, veleybol olmak üzere pek çok spor dalÄ± ile ilgilendiÄŸini ve haftanÄ±n her günü mutlaka spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Survivor'a katÄ±lma sebebini maceracÄ± ve savaÅŸçÄ± ruhuna baÄŸlayan Berna Keklikler, doÄŸaya çok düÅŸkün olduÄŸunu ve ada ÅŸartlarÄ±na kolayca uyum saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.