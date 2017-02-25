Gardiyanlara alÃ§aklar dedi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n baÅŸÄ± derde girdi

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda yargÄ±lanan memurlarÄ±n adliyeye gÃ¼zel takÄ±mlarla Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Nihat DoÄŸan, "alÃ§ak gardiyanlar" dediÄŸi iÃ§in Adalet BakanÄ± MÃ¼steÅŸarÄ±'ndan tepki gÃ¶rdÃ¼Ã§

Bir televizyon programÄ±nda FETÖ soruÅŸturmasÄ±nda yargÄ±lanan infaz koruma memurlarÄ±nÄ±n adliyeye "ÅŸÄ±k" kÄ±yafetlerle çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan ÅŸarkÄ±cÄ± Nihat DoÄŸan'a, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Kenan Ä°pek'ten sert tepki geldi. Gardiyanlara 'alçak' diyen Nihat DoÄŸan'a ,Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Kenan Ä°pek cevap verdi,. Ä°pek, ÅŸarkÄ±cÄ± Nihat DoÄŸan'Ä±n canlÄ± yayÄ±nda infaz ve koruma memurlarÄ±na yönelik hakaret içeren sözlerine tepki gösterdi.MüsteÅŸar Kenan Ä°pek yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesaj ÅŸöyle: "Bir TV kanalÄ±nda, ÅŸarkÄ±cÄ± olduÄŸu söylenen ve haber programÄ±na ne için katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lamayan kiÅŸinin Ceza Ä°nfaz Personelimize yönelik AÄŸÄ±r hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayÄ±ÅŸÄ±yla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüÅŸtür. Bu ÅŸahsÄ±n Tüm Ceza Ä°nfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereÄŸine tevessül edilecektir."