7 yÄ±l Ã¶nce evlenmiÅŸler eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± cinsel hayatÄ± tÃ¼m Ã§Ä±plaklÄ±ÄŸÄ±yla anlattÄ±

AmerikalÄ± model eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± cinsel hayatÄ± Ã¼nlÃ¼ bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda aÃ§Ä±kladÄ±.

AmerikalÄ± model Ashley Graham Elle Dergisi'ne son derece cesur bir röportaj verdi. 7 yÄ±l önce evlendiÄŸi kocasÄ±yla, nikahlarÄ± kÄ±yÄ±lana kadar hiç seviÅŸmediklerini itiraf eden ünlü model ÅŸuan cinsel hayatlarÄ±nÄ±n nasÄ±l gittiÄŸini de anlattÄ±. 29 yaÅŸÄ±ndaki AmerikalÄ± güzel model kocasÄ±yla cinsel hayatÄ±nÄ±, "Ä°sterseniz bana deli deyin ama evlenene kadar bekledik. Ve ÅŸimdi cinsel hayatmÄ±z harika!" sözleriyle özetledi.