Ã‡ocuklar DuymasÄ±n'Ä±n Emine'sinin ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor

Bir dÃ¶nemin sevilen dizisi Ã‡ocuklar DuymasÄ±n'da Emine karakterini canlandÄ±ran Melek Åžahin'in son halini gÃ¶ren herkes ÅŸok oluyor.
Reyting rekorlarÄ± kÄ±ran 'Çocuklar DuymasÄ±n' dizisinde Emine karakterini canlandÄ±ran Melek Åžahin'in son halini gören tanÄ±yamÄ±yor. Bir döneme damga vuran 'Çocuklar DuymasÄ±n' dizisinde Emine karakterine hayat veren Melek Åžahin'in son hali görenleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor. Åžahin, 'Çocuklar DuymasÄ±n' dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hizmetçi karakteriyle izleyenlerin sevgisini kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Sevilen sanatçÄ±, dizi bittikten sonra tiyatroya aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Åžahin hayatÄ±ndan kesitleri sosyal medyada paylaÅŸÄ±yor.
Ä°ÅŸte ÅŸimdiki hali: