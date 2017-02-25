Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/02/2017 07:28

Ã‡ocuklar DuymasÄ±n'Ä±n Emine'sinin ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor


Bir dÃ¶nemin sevilen dizisi Ã‡ocuklar DuymasÄ±n'da Emine karakterini canlandÄ±ran Melek Åžahin'in son halini gÃ¶ren herkes ÅŸok oluyor.

Reyting rekorlarÄ± kÄ±ran 'Çocuklar DuymasÄ±n' dizisinde Emine karakterini canlandÄ±ran Melek Åžahin'in son halini gören tanÄ±yamÄ±yor. Bir döneme damga vuran 'Çocuklar DuymasÄ±n' dizisinde Emine karakterine hayat veren Melek Åžahin'in son hali görenleri ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor. Åžahin, 'Çocuklar DuymasÄ±n' dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hizmetçi karakteriyle izleyenlerin sevgisini kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Sevilen sanatçÄ±, dizi bittikten sonra tiyatroya aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. Åžahin hayatÄ±ndan kesitleri sosyal medyada paylaÅŸÄ±yor.

Ä°ÅŸte ÅŸimdiki hali: 

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