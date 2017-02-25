Ali AÄŸaoÄŸlu'nun eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil ile aÅŸk mÄ± yaÅŸÄ±yor

Ali AÄŸaoÄŸlu'yla bir dÃ¶nem aÅŸk yaÅŸayan Hazal Mesudiyeli'nin son paylaÅŸÄ±mÄ± olay oldu.

Bir dönem ünlü iÅŸ adamÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu ile aÅŸk yaÅŸayan Hazal Mesudiyeli'nin paylaÅŸÄ±mÄ± kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Daha önce de Mehmet Ali Erbil ile birlikte olduÄŸu öne sürülen Mesudiyeli, ünlü ÅŸovmen ile yer aldÄ±ÄŸÄ± bu kareyi Instagram hesabÄ±ndan, 'Ä°yileÅŸiyor aÅŸkÄ±m' notuyla paylaÅŸtÄ±. Ancak Mesudiyeli daha sonra bu notu 'Ä°yileÅŸiyor beybisi' diye deÄŸiÅŸtirdi. Ä°kilinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±m 'Yeniden mi aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar?' sorusunu akÄ±llara getirdi.

Ä°ÅŸte Mesudiyeli'nin o paylaÅŸÄ±mÄ±;