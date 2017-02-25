Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/02/2017 09:11

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ pop yÄ±ldÄ±zÄ± karizmayÄ± fena Ã§izdirdi


Justin Bieber'in hayranlarÄ± popÃ§unun pantolonunun Ä±slandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k ÅŸok oldu.

Dünyaca ünlü pop yÄ±ldÄ±zÄ± Justin Bieber, bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n kendisine aldÄ±ÄŸÄ± çiçeÄŸin suyunu yanlÄ±ÅŸlÄ±kla önüne döktü. Bieber'in sokakta önü Ä±slak halde çekilen fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada "Justin Biber altÄ±na iÅŸedi" yorumlarÄ±na neden oldu. KarizmasÄ± kÄ±sa süreliÄŸine çizilen Justin Biber, Twitter, hesabÄ±ndan önünün neden Ä±slandÄ±ÄŸÄ±nÄ± "Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± çiçek, ani bir dönüÅŸ yapÄ±nca önüme döküldü. Güldürdüysem sorun yok" sözleriyle açÄ±kladÄ±.

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