ÃœnlÃ¼ kozmetik ÅŸirketi sahibinin bir yemeÄŸi 18 Milyon TL'ye mal oldu

Ä°mam-Didem K. Ã§ifti ailesiyle birlikte yemeÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra eve dÃ¶ndÃ¼klerinde evlerine hÄ±rsÄ±z girdikleri gÃ¶rdÃ¼. Polisler Ã§alÄ±nan ziynet eÅŸya,para ve deÄŸerli koleksiyonlarÄ±nÄ±n 18 milyon TL olduÄŸunu belirledi.

Kozmetik ÅŸirketi sahibi Ä°mam-Didem K. çiftinin evine giren hÄ±rsÄ±zlar 14 milyon liralÄ±k senet ve 4 milyon TL deÄŸerindeki ziynet eÅŸyasÄ±, para, çok deÄŸerli tespih koleksiyonu, boÅŸ çek koçanlarÄ±, saatler ve 3 tablet ile 3 dizüstü bilgisayarÄ± çaldÄ±. Ä°stanbul BakÄ±rköy'de yaÅŸayan kozmetik ÅŸirketi sahibi Ä°mam-Didem K. çifti, yÄ±lÄ±n ilk günü ailece çÄ±ktÄ±klarÄ± akÅŸam yemeÄŸinin sonunda hayatlarÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸadÄ±. Aile neÅŸe içinde yemeklerini yerken BasÄ±nköy Mahallesi'ndeki evlerine hÄ±rsÄ±z girdi. Ä°ki kiÅŸi olduklarÄ± tahmin edilen hÄ±rsÄ±zlar, evdeki 14 milyon liralÄ±k senet ve 4 milyon TL deÄŸerindeki ziynet eÅŸyasÄ±, para, çok deÄŸerli tespih koleksiyonu, boÅŸ çek koçanlarÄ±, saatler ve 3 tablet ile 3 dizüstü bilgisayarÄ± çaldÄ±.

EV SAHÄ°PLERÄ° GELÄ°NCE....

Dolap üzerindeki kutudaki çikolatalarÄ± bile yiyen iki hÄ±rsÄ±zÄ±n evde bulunduÄŸu sÄ±rada içeri girmeye çalÄ±ÅŸan aile, arkadan kapÄ±nÄ±n mandalÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±nca polise haber verdi. HÄ±rsÄ±zlar eve girdikleri diÄŸer kapÄ±dan kaçarken, olay yerine giden polis çalÄ±nan para, çek, senet ve deÄŸerli eÅŸyalarla ilgili tutanak hazÄ±rladÄ±. Didem K. olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: "Yemek yiyip 22.30 gibi eve döndük. GeldiÄŸimizi anlayÄ±p girdikleri kapÄ±dan kaçtÄ±lar. Sadece, deÄŸerli taÅŸlardan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tespihler 300 bin dolardÄ±. HÄ±rsÄ±zlarÄ±n yakalanmasÄ±nÄ± istiyoruz." Polis evde parmak izi araÅŸtÄ±rmasÄ± yaparken, çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ±n görüntülerini incelemeye aldÄ±. Ancak aradan geçen 2 ayda hÄ±rsÄ±zlarÄ±n izine rastlanmadÄ±. (Kaynak: Habertürk)