Kim tanÄ±r seni dediÄŸi mÃ¼steÅŸardan defalarca Ã¶zÃ¼r diledi

DÃ¼n Beyaz TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda Adalet BakanÄ± mÃ¼steÅŸarÄ± hakkÄ±nda eleÅŸtiride bulunarak, "Seni kim tanÄ±r" diyen Nihat DoÄŸan, yaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸman olup Ã¶zÃ¼r mesajlarÄ± yazdÄ±.

FETÖ'den tutuklu gardiyanlarÄ±n mahkemeye takÄ±m elbise ile gelmesi üzerine görevli gardiyanlar hakkÄ±nda 'alçaklar' dediÄŸi için kendine sert tepki gösteren Adalet BakanÄ± MüsteÅŸarÄ± Kenan Ä°pek'e "Sen kimsin. MüsteÅŸar da neymiÅŸ. Kim tanÄ±r seni" diyen Nihat DoÄŸan, akÅŸam yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mektupla defalarca özür diledi. Ä°pek'in eski Adalet BakanÄ± olduÄŸunu bilmeyen DoÄŸan'Ä±n mektubu sosyal medyada da günün konusu oldu. Bir TV programÄ±nda FETÖ soruÅŸturmasÄ±nda yargÄ±lanan infaz koruma memurlarÄ±nÄ±n adliyeye "ÅŸÄ±k" kÄ±yafetlerle çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan ÅŸarkÄ±cÄ± Nihat DoÄŸan'a Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Kenan Ä°pek sert tepki göstermiÅŸti. DoÄŸan, bunun üzerine dün tekrar televizyona çÄ±karak elini masaya vurup, "Sen kimsin. MüsteÅŸar da neymiÅŸ. Kim tanÄ±r seni" ifadelerini kullandÄ±.Ancak DoÄŸan akÅŸam ise sosyal medya hesabÄ±ndan defalarca özür diledi. Bir özür mektubu yayÄ±nlayan DoÄŸan, "SayÄ±n müsteÅŸarÄ±m terbiye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±m. Ä°nanÄ±n attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z twiti anlamadan yorumladÄ±m" dedi.

Ä°ÅŸte Nihat DoÄŸan'Ä±n o özür mektubu;