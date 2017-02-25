Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/02/2017 14:03

Åžahan GÃ¶kbakar'dan Cem YÄ±lmaz'a 'Recep Ä°vedik'li gÃ¶nderme


Åžahan GÃ¶kbakar Recep Ä°vedik serisiyle yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ± Ã¼zerine sosyal medyada bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. GÃ¶nderisinde yazanlar ise, Cem YÄ±lmaz'a meydan okuduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren cinstendi.

Åžahan Gökbakar, "Recep Ä°vedik" filmi ile yer yer çok eleÅŸtiriliyor, yer yer de yere göre sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±lamÄ±yor. EleÅŸtiri getirenlerden biri de Cem YÄ±lmaz oldu. YÄ±lmaz Twitter hesabÄ±ndan " senin baÅŸarÄ±n geçici" der gibi bir Tweet attÄ±. Gökbakar da bu eleÅŸtirilere yanÄ±t niteliÄŸinde Instagram'dan kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± rekorun fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Cem YÄ±lmaz, Twitter hesabÄ±ndan "Bugün G.O.R.A televizyondaymÄ±ÅŸ! 2030'da ne izleyeceÄŸimiz belli... Ona göre yapÄ±yoruz" diye Tweet attÄ±. AkÄ±llara "Åžahan Gökbakar'a gönderme mi yapÄ±yor" sorusu geldi. YÄ±lmaz, adeta "benim yaptÄ±ÄŸÄ±m filmlerin baÅŸarÄ±sÄ± kalÄ±cÄ±" der gibiydi.Åžahan Gökbakar, eleÅŸtirilere yanÄ±t niteliÄŸinde kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± rekorun fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸrafÄ±n altÄ±na da "Nazar etme ne olur çalÄ±ÅŸ senin de olur" notunu düÅŸerek Cem YÄ±lmaz'a cevap verdi.

Ä°ÅŸte Åžahan Gökbakar'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±:

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