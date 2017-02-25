Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/02/2017 14:10

Ã‡iÄŸdem Batur'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama Her gÃ¼n 20 kez evlenme teklifi alÄ±yorum


Kurtlar Vadisi'nde oynayan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Ã‡iÄŸdem Batur gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajda Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili de aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde SavcÄ± Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu ÇiÄŸdem Batur, Milliyet gazetesinden Sercan KÄ±smet'e verdiÄŸi röportajda özel hayatÄ± ve projeleri hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

Ä°ki yÄ±ldÄ±r ekranda olmayan ÇiÄŸdem Batur, Muay Thai dövüÅŸ sporuna merak sardÄ±. YakÄ±n zamanda Orta DoÄŸu'daki hayranlarÄ± için turneye çÄ±kacak olan oyuncu "Sosyal medyadan günde 20 evlenme teklifi alÄ±yorum" dedi

- Ekranda iki senedir yoksunuz. Neden bu kadar ara verdiniz?

Bilinçli olarak dizi yapmak istemedim. Hem dinlenmek hem de içinde olmaya deÄŸecek bir proje bulamadÄ±ÄŸÄ±m için. Senaryo okuyorum bolca. Özledim ekranda olmayÄ±. Bu ara tiyatro sahnesinde olmak mutluluk veriyor.

- ÇÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±z Orta DoÄŸu turnesi için ne düÅŸünüyorsunuz?

Ä°nanÄ±lmaz heyecanlÄ±yÄ±m. Gün sayÄ±yorum gitmek için. Hiç gitmedim ve çok merak ediyorum. Oradakilerle bir araya gelmek için de sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Turneyi düÅŸündükçe, içimde kelebekler uçuÅŸuyor.

- Orta DoÄŸu'da büyük bir hayran kitleniz var...

Ülkesine davet edenler çok. Bazen giymediÄŸim kÄ±yafetleri ya da kullandÄ±ÄŸÄ±m eÅŸyalarÄ± isteyenler oluyor. Günde ortalama 20 tane evlenme teklifi alÄ±yorum.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Åžahan GÃ¶kbakar'dan Cem YÄ±lmaz'a 'Recep Ä°vedik'li gÃ¶nderme

Åžahan GÃ¶kbakar Recep Ä°vedik serisiyle yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ± Ã¼zerine sosyal medyada bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. GÃ¶nderisinde yazanlar ise, Cem YÄ±lmaz'a meydan okuduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren cinstendi.


Kim tanÄ±r seni dediÄŸi mÃ¼steÅŸardan defalarca Ã¶zÃ¼r diledi

DÃ¼n Beyaz TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda Adalet BakanÄ± mÃ¼steÅŸarÄ± hakkÄ±nda eleÅŸtiride bulunarak, "Seni kim tanÄ±r" diyen Nihat DoÄŸan, yaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸman olup Ã¶zÃ¼r mesajlarÄ± yazdÄ±.


ÃœnlÃ¼ kozmetik ÅŸirketi sahibinin bir yemeÄŸi 18 Milyon TL'ye mal oldu

Ä°mam-Didem K. Ã§ifti ailesiyle birlikte yemeÄŸe Ã§Ä±ktÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra eve dÃ¶ndÃ¼klerinde evlerine hÄ±rsÄ±z girdikleri gÃ¶rdÃ¼. Polisler Ã§alÄ±nan ziynet eÅŸya,para ve deÄŸerli koleksiyonlarÄ±nÄ±n 18 milyon TL olduÄŸunu belirledi.