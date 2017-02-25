Ã‡iÄŸdem Batur'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama Her gÃ¼n 20 kez evlenme teklifi alÄ±yorum

Kurtlar Vadisi'nde oynayan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Ã‡iÄŸdem Batur gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajda Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili de aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde SavcÄ± Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu ÇiÄŸdem Batur, Milliyet gazetesinden Sercan KÄ±smet'e verdiÄŸi röportajda özel hayatÄ± ve projeleri hakkÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu.

Ä°ki yÄ±ldÄ±r ekranda olmayan ÇiÄŸdem Batur, Muay Thai dövüÅŸ sporuna merak sardÄ±. YakÄ±n zamanda Orta DoÄŸu'daki hayranlarÄ± için turneye çÄ±kacak olan oyuncu "Sosyal medyadan günde 20 evlenme teklifi alÄ±yorum" dedi

- Ekranda iki senedir yoksunuz. Neden bu kadar ara verdiniz?

Bilinçli olarak dizi yapmak istemedim. Hem dinlenmek hem de içinde olmaya deÄŸecek bir proje bulamadÄ±ÄŸÄ±m için. Senaryo okuyorum bolca. Özledim ekranda olmayÄ±. Bu ara tiyatro sahnesinde olmak mutluluk veriyor.

- ÇÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±z Orta DoÄŸu turnesi için ne düÅŸünüyorsunuz?

Ä°nanÄ±lmaz heyecanlÄ±yÄ±m. Gün sayÄ±yorum gitmek için. Hiç gitmedim ve çok merak ediyorum. Oradakilerle bir araya gelmek için de sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Turneyi düÅŸündükçe, içimde kelebekler uçuÅŸuyor.

- Orta DoÄŸu'da büyük bir hayran kitleniz var...

Ülkesine davet edenler çok. Bazen giymediÄŸim kÄ±yafetleri ya da kullandÄ±ÄŸÄ±m eÅŸyalarÄ± isteyenler oluyor. Günde ortalama 20 tane evlenme teklifi alÄ±yorum.