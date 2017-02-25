Jennifer Lopez'in bu pozu hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reklerini hoplattÄ±

DÃ¼n Beyaz TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda Adalet BakanÄ± mÃ¼steÅŸarÄ± hakkÄ±nda eleÅŸtiride bulunarak, "Seni kim tanÄ±r" diyen Nihat DoÄŸan, yaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸman olup Ã¶zÃ¼r mesajlarÄ± yazdÄ±.