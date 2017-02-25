Jennifer Lopez'in bu pozu hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reklerini hoplattÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Jennifer Lopez, makyaj odasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±.
Jennifer Lopez, Instagram hesabÄ±ndan yürek hoplatan bir fotoÄŸrafÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipçilerini mest etti.DünyacÄ± ünlü AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±z Jennifer Lopez, takipçilerine fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak haftasonu hediyesi verdi.Vücudunu saran ÅŸÄ±k bir kÄ±yafet giyen Jennifer Lopez, makyaj odasÄ±nda çektirdiÄŸi yürek hoplatan fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸte Lopez'in Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±: