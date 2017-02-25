Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/02/2017 19:13

Jennifer Lopez'in bu pozu hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reklerini hoplattÄ±


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Jennifer Lopez, makyaj odasÄ±nda Ã§ekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±.

Jennifer Lopez, Instagram hesabÄ±ndan yürek hoplatan bir fotoÄŸrafÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla takipçilerini mest etti.DünyacÄ± ünlü AmerikalÄ± yÄ±ldÄ±z Jennifer Lopez, takipçilerine fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak haftasonu hediyesi verdi.Vücudunu saran ÅŸÄ±k bir kÄ±yafet giyen Jennifer Lopez, makyaj odasÄ±nda çektirdiÄŸi yürek hoplatan fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Lopez'in Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ã‡iÄŸdem Batur'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama Her gÃ¼n 20 kez evlenme teklifi alÄ±yorum

Kurtlar Vadisi'nde oynayan baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Ã‡iÄŸdem Batur gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajda Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili de aÃ§Ä±klamalarda bulundu.


Åžahan GÃ¶kbakar'dan Cem YÄ±lmaz'a 'Recep Ä°vedik'li gÃ¶nderme

Åžahan GÃ¶kbakar Recep Ä°vedik serisiyle yakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ± Ã¼zerine sosyal medyada bir paylaÅŸÄ±mda bulundu. GÃ¶nderisinde yazanlar ise, Cem YÄ±lmaz'a meydan okuduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren cinstendi.


Kim tanÄ±r seni dediÄŸi mÃ¼steÅŸardan defalarca Ã¶zÃ¼r diledi

DÃ¼n Beyaz TV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda Adalet BakanÄ± mÃ¼steÅŸarÄ± hakkÄ±nda eleÅŸtiride bulunarak, "Seni kim tanÄ±r" diyen Nihat DoÄŸan, yaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸman olup Ã¶zÃ¼r mesajlarÄ± yazdÄ±.