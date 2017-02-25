Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/02/2017 21:37

GenÃ§ nesil bu diziyi bilmez GÃ¼lben Ergen bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerini eskilere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼


GÃ¼lben Ergen "DadÄ±" dizisinden bir kare paylaÅŸÄ±p Kenan IÅŸÄ±k'Ä± etiketledi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± takipÃ§ilerine nostalji yaÅŸattÄ±.

Gülben Ergen, 2001 - 2002 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±nlanan ve Kenan IÅŸÄ±k'la baÅŸrolünü paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "DadÄ±" dizisinden aldÄ±ÄŸÄ± bir sahnenin videosunu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ergen paylaÅŸÄ±mÄ±na, not olarak 2014 yÄ±lÄ±nda geçirdiÄŸi beyin kanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan komaya giren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan IÅŸÄ±k'Ä±n adÄ±nÄ± hashtag olarak ekledi. Ergen paylaÅŸÄ±mÄ±yla 20'li yaÅŸlarÄ±n üzerindeki takipçilerini geçmiÅŸe götürdü.

Ä°ÅŸte Gülben Ergen'in Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±:

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