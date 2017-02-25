Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/02/2017 21:33

AvÅŸar kÄ±zÄ± ava giderken avlandÄ±


HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n Star TV'deki yeni programÄ±nÄ±n ilk konuÄŸu olan Acun, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± ters kÃ¶ÅŸe yaptÄ±.

Hülya AvÅŸar, gündemi bomba gibi sarsacak bir programla seyircinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Star TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanacak olan "Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti" programÄ±nÄ±n ilk konuÄŸu AvÅŸar KÄ±zÄ±'yla çok sÄ±kÄ± dostluklarÄ± olduÄŸu bilinen Acun IlÄ±calÄ± oldu. Hülya AvÅŸar, programÄ±n tanÄ±tÄ±m videosunu Instagram hesabÄ±ndan takipçileriyle paylaÅŸtÄ±. KonuklarÄ±nÄ± sürekli ters köÅŸe yapÄ±p sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± seven AvÅŸar KÄ±zÄ±, bu sefer Acun'un karÅŸÄ±sÄ±nda fena köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. IlÄ±calÄ±'yÄ± "Ben aslÄ±nda seni burada nasÄ±l Ä±sÄ±rsam diye bakÄ±yorum!" diyerek köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyen AvÅŸar KÄ±zÄ±'na IlÄ±calÄ±, "Bak seninle aramÄ±zda boyut farkÄ± var bunu unutma!" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi. AvÅŸar KÄ±zÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± cevap karÅŸÄ±sÄ±nda neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± görüldü. AvÅŸar KÄ±zÄ±, programÄ±nÄ±n taÄ±tÄ±m videosunu Instagram hesabÄ±ndan, "Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti" notuyla Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

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