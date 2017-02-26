100 yÄ±llÄ±k kÃ¶ÅŸkÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ne Ã§evirdi

ÅžarkÄ±cÄ± Hande Yener, ArnavutkÃ¶y'de 100 yÄ±llÄ±k kÃ¶ÅŸkÃ¼ satÄ±n alarak gece kulÃ¼bÃ¼ne Ã§evirdi.

ÅžarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra mekan iÅŸletmeciliÄŸi yapan gecelerin kraliçesi Hande Yener, yeni mekanÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Arnavutköy'de bir gece kulübünün faaliyete sokan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, bu yatÄ±rÄ±mÄ± için kesenin aÄŸzÄ±nÄ± açtÄ±.Uzun yÄ±llar Türk pop müziÄŸine hizmet veren Hande Yener, kariyerinin ikinci baharÄ±nda iÅŸletmeciliÄŸe soyundu. Daha önce beach ve gece kulüpleri açarak gece hayatÄ±nÄ±n nabzÄ±nÄ± tutan isimler arasÄ±na giren Yener, son olarak Ä°stanbul Arnavutköy'de gece kulübü açtÄ±. Gece kulübü için, 100 yÄ±llÄ±k bir köÅŸkü restore etti.