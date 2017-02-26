Restoranda faturayÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu garsonu Ã§aÄŸÄ±rÄ±p hesap sordu

ÃœÃ§ arkadaÅŸÄ±yla bir restoranda yemek yiyen YalÄ±n, gelen hesabÄ±n fazla olmasÄ±ndan dolayÄ± garsonu Ã§aÄŸÄ±rÄ±p hesap konusunda bilgi aldÄ±.

Uzun bir aradan sonra geçtiÄŸimiz yÄ±l albüm çÄ±karan YalÄ±n, üç arkadaÅŸÄ±yla lüks bir restorana yemeÄŸe gitti. Yemek sonrasÄ± yaÅŸanan hesap gerilimi kameralara yansÄ±dÄ±. YalÄ±n'Ä±n garsonu yanÄ±na çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve hesabÄ± açÄ±klattÄ±rdÄ±ÄŸÄ± görüldü. DiÄŸer masalarda oturanlarÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla izlediÄŸi gerilim sonunda üç arkadaÅŸ, hesabÄ± ortaklaÅŸa ödemeye karar verdi.

ALBÜMÜ ALT SIRALARDA KALDI

2016 yÄ±lÄ±nda 'BayÄ±la BayÄ±la' albümüyle piyasalara geri dönen YalÄ±n, dijital piyasada istediÄŸi sonuçlarÄ± elde edememiÅŸti. EleÅŸtirmenlerden olumlu yorum alsa da, Aleyna Tilki ve Ece Seçkin gibi internette baÅŸarÄ± elde eden isimlerin çok gerisinde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum, akÄ±llara YalÄ±n'Ä±n ekonomik kriz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±.