Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/02/2017 13:44

TuttuÄŸu takÄ±m ÅŸampiyon olursa sunucu iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla programa Ã§Ä±kacak


"Arsenal ÅŸampiyon olursa programa bikini ile Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m" diyen Ä°ngiliz yorumcu Gary Winston Lineker'Ä±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutup tutmayacaÄŸÄ± merak ediliyor.

Geçen sezon baÅŸÄ±nda ünlü Ä°ngiliz yorumcu Gary Winston Lineker'in "Leicester City ÅŸampiyon olursa, programa iç çamaÅŸÄ±rÄ±mla çÄ±karÄ±m" diye iddialÄ± konuÅŸup Leicester'Ä±n ÅŸampiyon olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni sezonda iç çamaÅŸÄ±rÄ±yla programa çÄ±kmasÄ±nÄ± hepiniz hatÄ±rlarsÄ±nÄ±z.Bu kez de Arsenal Tv sunucusu Nicole Holliday bir programda "Arsenal ÅŸampiyon olursa programa bikini ile çÄ±kacaÄŸÄ±m" açÄ±klamalarÄ± olay yarattÄ±.Åžimdi herkes sezon sonu Arsenal'in ÅŸampiyon olup olamayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Küçük bir hatÄ±rlatmada bulunmak gerekirse Arsenal liderin 13 puan gerisinde 4. sÄ±rada yer alÄ±yor. Güzel sunucu galiba bu durumdan takÄ±mÄ± ÅŸampiyon olursa herÅŸeyi yapmaya razÄ±yÄ±m moduna girmiÅŸ gibi.

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