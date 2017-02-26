Acun IlÄ±calÄ±'dan Åžeyma SubaÅŸÄ± hakkÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rtan itiraf

HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n Star TV'de yeni yayÄ±nlanmaya baÅŸlayan "Bir HÃ¼lya Sohbeti"ne konuk olarak katÄ±lan Acun IlÄ±calÄ±, Åžema SubaÅŸÄ± ile olan iliÅŸkisiyle ilgili daha Ã¶nce hiÃ§ bir yerde yapmadÄ±ÄŸÄ± samimi itiraflarda bulundu

IlÄ±calÄ±, bilinenin aksine, kendisinin Åžeyma SubaÅŸÄ±'yÄ± iliÅŸkilerine baÅŸlmaya ikna ettiÄŸini söyledi.

"TEKLÄ°F EDEN BENDÄ°M"

Ä°ÅŸte Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sözleri:

Ünlü olduÄŸunuz zaman basÄ±n takip ediyor. Åžeyma da Instagram kullandÄ±ÄŸÄ± için basÄ±n için önemli br malzeme oluyor. Bu konuyla ilgili uzun konuÅŸmak istemiyorum, diyebileceÄŸim tek bir ÅŸey var, Türkiye'nin yanlÄ±ÅŸ bildiÄŸi bir konu var. Åžeyma'yÄ± zamanÄ±nda görüp beÄŸenen ve arkadaÅŸlÄ±k teklif eden bendim.

"Ä°KNA EDEN BENDÄ°M"

O dönem için hamle olarak yanlÄ±ÅŸ bile olsa hiçbir zaman Åžeyma, "Acun beraber olalÄ±m, beni gezdir, bir hayat yaÅŸamak istiyorum" demedi. DÄ±ÅŸarÄ±dan algÄ±sal olarak yanlÄ±ÅŸ görünen tek konu bu. Åžeyma-Acun iliÅŸkisinde onu ikna eden ve iliÅŸkiyi sürdüren benim. BaÅŸÄ±ndan beri kafaya taktÄ±m, mutlu bir iliÅŸki yaÅŸÄ±yorum.

"BAÅžARILI BULUYORUM"

KÄ±zlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman Instagram dünyalarÄ± var. Åžeyma'nÄ±n da kendine ait bir dünyasÄ± var ve o dünyada yaÅŸÄ±yor. O konuda baÅŸarÄ±lÄ± buluyorum kendisini. Özel hayatÄ±mla ilgili fazla konuÅŸmam, bu sana özel olsun kimseye söyleme."