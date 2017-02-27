Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/02/2017 11:00

Ã–zgÃ¼ Namal Ã§ocuklarÄ± iÃ§in serveti eliyle itti


Ã–zgÃ¼ Namal 7 dizi, 4 sinema filmi teklifini Ã§ocuklarÄ±yla vakit geÃ§irebilmek iÃ§in kabul etmedi. Namal, dizilerde bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na 45 bin TL, sinemada ise 500 bin TL kazanÄ±yordu.

Oyuncu Özgü Namal 7 dizi 4 sinema filmi teklifini çocuklarÄ± için kabul etmedi.Oyuncu Özgü Namal (38) 2014’te yoga eÄŸitmeni ve nefes terapisti Serdar Oral ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 2015’te oÄŸullarÄ± Nefes, AralÄ±k 2016’da kÄ±zlarÄ± Elem Su dünyaya gelmiÅŸti.3 yÄ±ldÄ±r ekrandan uzak olan Özgü Namal bu süre içinde 7 dizi, 4 sinema filmi teklifini reddetti. Özgü Namal en son oynadÄ±ÄŸÄ± diziden bölüm baÅŸÄ±na 45 bin TL alÄ±yordu. Sinema filmlerinden de 500 bin TL kazanÄ±yordu.

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