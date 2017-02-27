ÃœnlÃ¼ oyuncunun gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼n altÄ±ndaki minik detay tÃ¶rene damga vurdu

89. Oscar Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'ne katÄ±lan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Scarlett Johansson kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da kÄ±yafeti ve gÃ¼zelliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼n altÄ±ndaki dÃ¶vmeyle de damgasÄ±nÄ± vurdu.

2017 Oscar Ödülleri kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da en çok konuÅŸulan isimlerinden biri Scarlett Johansson oldu.Romain Dauriac ile boÅŸanmak üzere olduÄŸu iddia edilen Scarlett Johansson, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±nÄ±n en cesur isimlerindendi.GöÄŸsünün altÄ±nda bulunan dövmesini açÄ±kta bÄ±rakan bir elbise giyen güzel oyuncu, aynÄ± zamanda ÅŸeffaflÄ±ÄŸÄ± tercih etti.Oscar törenine yalnÄ±z katÄ±lan 32 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z, ayrÄ±lÄ±k dedikodularÄ±nÄ±n yeniden gündeme gelmesine neden oldu.