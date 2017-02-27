Darbeyi biliyorlardÄ± dedi 8 yÄ±la kadar hapsi istendi

Beyaz TV'de SÃ¶ylemezsem Olmaz programÄ± sunucusu Nihat DoÄŸan'Ä±n "Darbeyi biliyorlardÄ±" dediÄŸi dizi iÃ§in hakaret suÃ§undan 8 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

Beyaz TV'de yayÄ±nlanan "Söylemezsem Olmaz" adlÄ± programda "Kurtlar Vadisi Darbe" hakkÄ±nda yapÄ±lan yorumlarda iftira ve hakaret suçunu iÅŸledikleri iddiasÄ±yla programÄ±n sunucularÄ± Nihat DoÄŸan ve Ömür Varol'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi hakkÄ±nda "iftira"ve "hakaret" suçlarÄ±ndan 8 yÄ±l 4'er aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosunca hazÄ±rlanan iddianamede, müÅŸtekiler Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat'Ä±n uzun yÄ±llar boyunca televizyonda gösterimi yapÄ±lan Kurtlar Vadisi Pusu adli dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± olan Pana Film ünvanlÄ± ÅŸirketin ortaÄŸÄ± olduklarÄ± belirtildi. MüÅŸtekilerin, Beyaz TV adlÄ± televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan "Söylemezsem Olmaz" adlÄ± programda yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendikleri dizinin yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l önce çekilip yayÄ±nlanan 159. bölümündeki bazÄ± sahnelerin uydurma görüntülerle baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p Türkiye Cumhuriyeti Devleti CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± suç teÅŸkil eden eylemler yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair tehdit ÅŸeklinde yorumlandÄ±ÄŸÄ±, yine ileride kullanmak üzere 2016 yÄ±lÄ± MayÄ±s ayÄ±nda patent baÅŸvurusunu yaptÄ±klarÄ± "Kurtlar Vadisi Darbe" isminden, FETÖ adlÄ± terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden önceden haberdar olduklarÄ± sonucunu çÄ±karan yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiÄŸini ve iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttikleri ifade edildi. Ä°ddianamede, ÅžaÅŸmaz ve Canpolat'Ä±n ÅŸikayetinde söz konusu programda konuÅŸan kiÅŸilerin bizzat isimlerini kullanarak kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, kendilerinin dizinin birçok bölümünde FETÖ adlÄ± örgütün eylemlerini halka anlattÄ±klarÄ±nÄ±, iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu, sorumlu tüm kiÅŸilerden ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± söylemeleri üzerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.