Katty Perry giydiÄŸi uzun yÄ±rtmaÃ§lÄ± kÄ±yafetiyle tÃ¶rende frikik verdi

89. Oscar Ã–dÃ¼l tÃ¶reninde Katty Perry kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da giydiÄŸi uzun yÄ±rtmaÃ§lÄ± elbisesiyle geceye damga vurdu.

Dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±zlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Oscar Törenleri'ne yeni imajÄ± ile katÄ±lan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Katty Perry herkesi büyüledi. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n üzerine giydiÄŸi uzun yÄ±rtmaçlÄ± aba ile herkesi kendine hayran bÄ±raktÄ±. GiydiÄŸi elbisenin arkasÄ±nda yÄ±rtmaç olan sanatçÄ± Oscar ödülleri sÄ±rasÄ±nda ödül törenini canlÄ± br ÅŸekilde izlemek için eÄŸildiÄŸi sÄ±rada elbisesin arkasÄ±nda bulunan yÄ±rtÄ±k bir anda açÄ±lÄ±nca ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kalçasÄ± görüldü. Ödül töreninin heyacanÄ±na kapÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± verdiÄŸi frikiÄŸi fark etmezken bir Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n frikik verdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte Katty Perry'nin verdiÄŸi firikik: