Survivor'Ä±n Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kavga Adem ve Furkan birbirine girdi

Survivor 2017'nin bu akÅŸam yayÄ±nlanacak bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan Furkan ve Adem bÃ¼yÃ¼k bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸayacak

TV8’in ve ekranlarÄ±n en çok izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor’Ä±n 30. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletiÅŸim oyununa çÄ±kacak ve kazanan takÄ±m kendilerine gelen mesajlarÄ± okuyacak.

FURKAN Ä°LE ADEM BÄ°RBÄ°RÄ°NE GÄ°RÄ°YOR

Ünlüler’de tartÄ±ÅŸmalar bitmek bilmiyor. Ä°letiÅŸim oyunu öncesi Åžahika’ya sinirlenen TarÄ±k Mengüç, daha sonra Adem’in tartÄ±ÅŸmaya girmesiyle daha da geriliyor ve baÄŸÄ±rmaya baÅŸlÄ±yor. Ödül oyunu esnasÄ±nda ise ipler iyice kopuyor. Adem’in bir sözü Furkan’Ä± çÄ±ldÄ±rtmaya yetiyor. Furkan bir anda yerinden fÄ±rlayarak “Ne diyorsun oÄŸlum sen!” diyerek Adem’in üzerine yürüyor. Bu dakikadan sonra tartÄ±ÅŸma daha da alevleniyor. YarÄ±ÅŸmacÄ±lar araya girerek ikiliyi ayÄ±rÄ±yor.