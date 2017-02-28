Nihat DoÄŸan'Ä±n 8 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlar nedeniyle Nihat DoÄŸan hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±

Necati ÅžaÅŸmaz ve Mehmet Canpolat, Kurtlar Vadisi Pusu hakkÄ±nda yorumlarda bulunan Nihat DoÄŸan ve Ömür Varol’un da aralarÄ±nda bulundÄŸu 5 kiÅŸi hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu. ÅžaÅŸmaz ve Canpolat, Beyaz TV adlÄ± televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan “Söylemezsem Olmaz” adlÄ± programda yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlendikleri dizinin yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l önce çekilip yayÄ±nlanan 159. bölümündeki bazÄ± sahnelerin uydurma görüntülerle baÄŸdaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p Türkiye Cumhuriyeti Devleti CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± suç teÅŸkil eden eylemler yapÄ±lacaÄŸÄ±na dair tehdit ÅŸeklinde yorumlandÄ±ÄŸÄ±, yine ileride kullanmak üzere 2016 yÄ±lÄ± MayÄ±s ayÄ±nda patent baÅŸvurusunu yaptÄ±klarÄ± “Kurtlar Vadisi Darbe” isminden, FETÖ adlÄ± terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden önceden haberdar olduklarÄ± sonucunu çÄ±karan yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiÄŸini ve iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttikleri ifade edildi.

8 YIL 4 AYA KADAR HAPÄ°S Ä°STEMÄ°

Ä°ddianamede, ÅžaÅŸmaz ve Canpolat’Ä±n ÅŸikayetinde söz konusu programda konuÅŸan kiÅŸilerin bizzat isimlerini kullanarak kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, kendilerinin dizinin birçok bölümünde FETÖ adlÄ± örgütün eylemlerini halka anlattÄ±klarÄ±nÄ±, iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu, sorumlu tüm kiÅŸilerden ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± söylemeleri üzerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bu kapsamda ÅŸüpheliler Bircan Ä°pek, Cihad Zembat, GülÅŸah SaraçoÄŸlu, Nihat DoÄŸan ve Ömür Varol’un üzerilerine atÄ±lÄ± hakaret ve iftira suçlarÄ±nÄ± iÅŸledikleri savunulan iddianamede, 1 yÄ±l 9 ay 15’er günden 8 yÄ±l 4’er aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi. Ä°ddianamenin gönderildiÄŸi mahkemece kabul edilmesi halinde ÅŸüphelilerin yargÄ±lanmalarÄ±na baÅŸlanacak.