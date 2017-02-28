Alman kanalÄ± Recep Ä°vedik 5'i haber yaptÄ± Åžahan GÃ¶kbakar bakÄ±n ne dedi

Åžahan GÃ¶kbakar'Ä±n son filmi Recep Ä°vedik 5, TÃ¼rkiye'de olduÄŸu kadar Almanya'da da ilgi gÃ¶rdÃ¼

Alman RTL kanalÄ±, önceki gün ana haber bülteninde 'Recep Ä°vedik 5'e yer verdi. Alman sinemalarÄ±nda da rekor kÄ±ran filmi haber bültenine taÅŸÄ±yan kanal; sinema salonlarÄ±ndaki 'Recep Ä°vedik' kuyruklarÄ±nÄ± ve filme gidenlerle yapÄ±lmÄ±ÅŸ röportajlarÄ± ekrana getirdi. Gökbakar bu geliÅŸme sonrasÄ± Instagram'da ÅŸu paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±: 'Türkiye'de gazetelerde, ana haberlerde 'Recep Ä°vedik' konuÅŸulmuÅŸ çok mu? Elin Alman RTL televizyonu ana haber bülteninde Alman sinemalarÄ±nda da rekor kÄ±ran 'Recep Ä°vedik' efsanesini haber yapmÄ±ÅŸ. Ee ilk defa bir filmde kuyruk gördüler. Gururluyuz.' Filmi, bir haftada 2 milyon 882 bin kiÅŸi izledi.