Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/02/2017 10:42

Acun'un 4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n bu halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor


Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n sevgilisi Acun'dan olan 4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Melisa'nÄ±n ana dili gibi Ä°ngilizce konuÅŸmasÄ± hayret ettirdi.

TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ± ve modacÄ± Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± Melisa, 4 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen ana dili gibi Ä°ngilizce konuÅŸuyor. Bu anlarÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan SubaÅŸÄ±, herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Acun IlÄ±calÄ± ve Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± Melisa, ana dili gibi Ä°ngilizce konuÅŸtu, o anlarÄ± SubaÅŸÄ± Instagram'da paylaÅŸtÄ±. Ülkemizde Ä°ngilizce konuÅŸmak büyük bir sorunken 4 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuÄŸun çatÄ±r çatÄ±r Ä°ngilizce konuÅŸmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Ä°ÅŸte Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n o paylaÅŸÄ±mÄ±: https://www.instagram.com/p/BRCAITXg85A/?taken-by=seymasubasi&hl=tr

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HayranÄ± Hira'ya kardeÅŸ mi geliyor dedi AkalÄ±n cevabÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

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KarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶beÄŸini Ã¶pmÃ¼ÅŸtÃ¼ Serdar OrtaÃ§'Ä±n eÅŸi hamile mi

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