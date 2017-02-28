Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/02/2017 10:35

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Elbani 30 saniyede 500 bin TL kazanacak


Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ile kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nya evine giren Elbani'ye hem kendi Ã¼lkesinden hem de TÃ¼rkiye'den teklif geldi.

Orta Asya'dan sonra Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'a da açÄ±lan ünlü bir giyim markasÄ±nÄ±n, FaslÄ± güzeli hem Türkiye'de hem de kendi ülkesinde reklam yüzü yapmak istediÄŸi konuÅŸuluyor. KÄ±sa bir süre önce Maldivler'deki balayÄ±nÄ± noktalayan çiftten Elbani, gelen teklifi kabul ederse mart ayÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçecekMarkanÄ±n reklam yüzü olmasÄ± istenen FaslÄ± güzele, yapÄ±lacak teklif de ortaya çÄ±ktÄ±. Elbani'nin, teklife 'evet' demesi halinde yaklaÅŸÄ±k 30 saniyelik reklam filmi için 500 bin TL alacaÄŸÄ± söyleniyor. Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gelecek olan bu teklife karÅŸÄ± nasÄ±l bir tutum sergileyeceÄŸi ise merak konusu oldu.

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HayranÄ± Hira'ya kardeÅŸ mi geliyor dedi AkalÄ±n cevabÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Konseri iÃ§in Ankara'ya giden ve sahne aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±radaki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸan Demet AkalÄ±n'Ä±n hafif gÃ¶beÄŸinin Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine hayranÄ±n "bebek mi geliyor?" sorusuna cevap verdi.


KarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶beÄŸini Ã¶pmÃ¼ÅŸtÃ¼ Serdar OrtaÃ§'Ä±n eÅŸi hamile mi

Serdar OrtaÃ§'Ä±n eÅŸi Chloe'nin paylaÅŸÄ±mÄ± herkesi meraklandÄ±rdÄ±. Serdar OtaÃ§'Ä±n Ã§ocuk istemesi Ã¼zerine tartÄ±ÅŸan Ã§iftin bebeklerinin olup olmayacaÄŸÄ± ise merak konusu.


YÄ±ldÄ±z futbolcu Quaresma'nÄ±n galibiyet pozunu beÄŸendi

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