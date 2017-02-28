Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n eÅŸi Elbani 30 saniyede 500 bin TL kazanacak

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m ile kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce dÃ¼nya evine giren Elbani'ye hem kendi Ã¼lkesinden hem de TÃ¼rkiye'den teklif geldi.

Orta Asya'dan sonra Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'a da açÄ±lan ünlü bir giyim markasÄ±nÄ±n, FaslÄ± güzeli hem Türkiye'de hem de kendi ülkesinde reklam yüzü yapmak istediÄŸi konuÅŸuluyor. KÄ±sa bir süre önce Maldivler'deki balayÄ±nÄ± noktalayan çiftten Elbani, gelen teklifi kabul ederse mart ayÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçecekMarkanÄ±n reklam yüzü olmasÄ± istenen FaslÄ± güzele, yapÄ±lacak teklif de ortaya çÄ±ktÄ±. Elbani'nin, teklife 'evet' demesi halinde yaklaÅŸÄ±k 30 saniyelik reklam filmi için 500 bin TL alacaÄŸÄ± söyleniyor. Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n gelecek olan bu teklife karÅŸÄ± nasÄ±l bir tutum sergileyeceÄŸi ise merak konusu oldu.