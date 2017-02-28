Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/02/2017 11:02

Dilber Ay aÄŸlamaktan ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yleyemedi


EÅŸiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylemeye Ã§alÄ±ÅŸan Dilber Ay, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

Dilberay, 19 yÄ±llÄ±k eÅŸi Ä°brahim Bey ile Renkli Sayfalar'a konuk oldu. Halk MüziÄŸinin özgün sesi Dilberay, 19 yÄ±llÄ±k eÅŸi Ä°brahim Bey ile Renkli Sayfalar'a konuk oldu.Dilberay, yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdiÄŸi sÄ±rada göz yaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.Ünlü türkücü duygusallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenini 'YakÄ±nda amcamÄ±n oÄŸlunu kaybettim. Araba sürerken kalbi durmuÅŸ. Daha gençti. Bizim mesleÄŸimiz böyle bir ÅŸey. Babam yerde yatarken ben konsere gittim.' sözleriyle açÄ±kladÄ±.

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HayranÄ± Hira'ya kardeÅŸ mi geliyor dedi AkalÄ±n cevabÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Konseri iÃ§in Ankara'ya giden ve sahne aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±radaki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸan Demet AkalÄ±n'Ä±n hafif gÃ¶beÄŸinin Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine hayranÄ±n "bebek mi geliyor?" sorusuna cevap verdi.


KarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶beÄŸini Ã¶pmÃ¼ÅŸtÃ¼ Serdar OrtaÃ§'Ä±n eÅŸi hamile mi

Serdar OrtaÃ§'Ä±n eÅŸi Chloe'nin paylaÅŸÄ±mÄ± herkesi meraklandÄ±rdÄ±. Serdar OtaÃ§'Ä±n Ã§ocuk istemesi Ã¼zerine tartÄ±ÅŸan Ã§iftin bebeklerinin olup olmayacaÄŸÄ± ise merak konusu.


YÄ±ldÄ±z futbolcu Quaresma'nÄ±n galibiyet pozunu beÄŸendi

Real Madrid'in baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Cristiano Ronaldo Ricardo Quaresma'nÄ±n Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n sonundaki sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± galibiyet pozunu beÄŸendi.