Dilber Ay aÄŸlamaktan ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶yleyemedi

EÅŸiyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylemeye Ã§alÄ±ÅŸan Dilber Ay, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

Dilberay, 19 yÄ±llÄ±k eÅŸi Ä°brahim Bey ile Renkli Sayfalar'a konuk oldu. Halk MüziÄŸinin özgün sesi Dilberay, 19 yÄ±llÄ±k eÅŸi Ä°brahim Bey ile Renkli Sayfalar'a konuk oldu.Dilberay, yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirdiÄŸi sÄ±rada göz yaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.Ünlü türkücü duygusallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nedenini 'YakÄ±nda amcamÄ±n oÄŸlunu kaybettim. Araba sürerken kalbi durmuÅŸ. Daha gençti. Bizim mesleÄŸimiz böyle bir ÅŸey. Babam yerde yatarken ben konsere gittim.' sözleriyle açÄ±kladÄ±.