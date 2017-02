Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'nin paylaşımı herkesi meraklandırdı. Serdar Otaç'ın çocuk istemesi üzerine tartışan çiftin bebeklerinin olup olmayacağı ise merak konusu.

Amerika-Miami'de bir kulüpte eğlenen çiftin seksi dansında dikkat çeken nokta Serdar Ortaç'ın eşinin göbeğini öpmesiydi. Chloe bu karenin altına İngilizce "That's love right there" (İşte Aşk Orada) notunu düştü. Takipçileri "Yoksa bebek mi geliyor?" diye sordu.

İşte Chloe'nin o paylaşımı;