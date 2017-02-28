HayranÄ± Hira'ya kardeÅŸ mi geliyor dedi AkalÄ±n cevabÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Konseri iÃ§in Ankara'ya giden ve sahne aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±radaki fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸan Demet AkalÄ±n'Ä±n hafif gÃ¶beÄŸinin Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine hayranÄ±n "bebek mi geliyor?" sorusuna cevap verdi.

ÅžarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n Instagram'da konserinden bir görüntü paylaÅŸtÄ±. Konserde giydiÄŸi kÄ±yafetten hafif göbeÄŸi çÄ±kan AkalÄ±n'Ä±n hayranlarÄ±ndan biri, "Hira'ya kardeÅŸ mi geliyor yazdÄ±" Demet AkalÄ±n, cevabÄ± yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. AçÄ±k sözlülüÄŸüyle bilinen Demet AkalÄ±n sosyal medyada "Hira'ya kardeÅŸ mi geliyor?" diye soran hayranÄ±na, "Regliyim Ziya çok mu merak ettin" cevabÄ±nÄ± verdi.

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