Burak Ã–zÃ§ivit sesini ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ izinsiz kullanan Ä°ranlÄ± sanatÃ§Ä±lara dava aÃ§acak

Burak Ã–zÃ§ivit kendinden habersiz film repliklerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve sesler kullanarak albÃ¼m Ã§Ä±kartan Ä°ranlÄ± sanatÃ§Ä±lara dava aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ranlÄ± iki sanatçÄ±,Burak Özçivit'in 'Kara Sevda' dizisinde oynadÄ±ÄŸÄ± "Kemal" karakterinin repliÄŸini alarak 'To Namoondi' adlÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Burak Özçivit'in "YazÄ±nca azalÄ±r sanmÄ±ÅŸsÄ±n ama hiçbir ÅŸey azalmadÄ±. Sen benden bir hayat çalmÄ±ÅŸsÄ±n" sözleriyle baÅŸlayan ÅŸarkÄ± piyasaya sürüldü. Ä°ranlÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±lar, Arap ülkelerinde geniÅŸ hayran kitlesi olan Özçivit'in fotoÄŸrafÄ±nÄ±da izinsiz ÅŸarkÄ± tanÄ±tÄ±mÄ±nda kullandÄ±klarÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Oyuncunun, olanlarÄ± yeni öÄŸrendiÄŸi ve Max ile Moazam'a konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma yaparak dava açacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.