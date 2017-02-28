Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/02/2017 12:39

Niran Ãœnsal tesettÃ¼rden Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte nedeni


Referandumda evet oyu vereceÄŸi iÃ§in sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine oturan ÅŸarkÄ±cÄ± Niran Ãœnsal, ticari kayÄ±p yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in saÃ§larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

Star TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±na konuk olan Niran Ünsal, iÅŸlerinin yolunda gitmemesini gerekçe göstererek saçlarÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ünsal, "Kapanmak benim hayatÄ±mda aldÄ±ÄŸÄ±m önemli karardÄ± ama kapanarak sanatçÄ± olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayÄ±p yaÅŸadÄ±k. ÇoÄŸu insan maÄŸdur oldu ben yÄ±lda 80 konser veriyordum" sözleriyle peruk takmanÄ±nda çare olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tesettürü çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.ÅžarkÄ±cÄ± Niran Ünsal, önce açÄ±kken kapandÄ±, ÅŸimdi baÅŸÄ±nÄ± yeniden açtÄ±. Haberi duyanlar, Ünsal'a Twitter üzerinden tepkiler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

maldiv

YurtdÄ±ÅŸÄ±nda BalayÄ± iÃ§in Tercih Edilebilecek Yerler

Yeni evlenen Ã§iftleri en az dÃ¼ÄŸÃ¼n kadar zorlayan bir baÅŸka konu ise balayÄ± seÃ§imidir. Kimisi yÄ±llarca kurduÄŸu hayalleri olan balayÄ± tatilinin kusursuz olmasÄ±nÄ± ister. Kimisi de eÄŸlenceli ve uygun fiyat olanaÄŸÄ± ister.

Ä°Ã§erde

Ä°Ã§erde dizisine usta ismin dahil olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ä°Ã§erde'ye "Kudret SÃ¶nmez Tek" karakteri dahil olacak

Niran Ãœnsal

Niran Ãœnsal ani bir kararla aÃ§Ä±ldÄ± iÅŸte o sebep

ÅžarkÄ±cÄ± Niran Ãœnsal, kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¶nemden itibaren iÅŸlerinin yolunda gitmediÄŸini gerekÃ§e gÃ¶stererek saÃ§larÄ±nÄ± yeniden aÃ§tÄ±