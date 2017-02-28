Niran Ãœnsal tesettÃ¼rden Ã§Ä±ktÄ± iÅŸte nedeni

Referandumda evet oyu vereceÄŸi iÃ§in sosyal medyanÄ±n gÃ¼ndemine oturan ÅŸarkÄ±cÄ± Niran Ãœnsal, ticari kayÄ±p yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in saÃ§larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

Star TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±na konuk olan Niran Ünsal, iÅŸlerinin yolunda gitmemesini gerekçe göstererek saçlarÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ünsal, "Kapanmak benim hayatÄ±mda aldÄ±ÄŸÄ±m önemli karardÄ± ama kapanarak sanatçÄ± olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayÄ±p yaÅŸadÄ±k. ÇoÄŸu insan maÄŸdur oldu ben yÄ±lda 80 konser veriyordum" sözleriyle peruk takmanÄ±nda çare olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tesettürü çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.ÅžarkÄ±cÄ± Niran Ünsal, önce açÄ±kken kapandÄ±, ÅŸimdi baÅŸÄ±nÄ± yeniden açtÄ±. Haberi duyanlar, Ünsal'a Twitter üzerinden tepkiler yaÄŸdÄ±rdÄ±.