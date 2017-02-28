Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/02/2017 12:52

TÃ¼rkan Åžoray'Ä±n estetiksiz halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor


7'den 70'e herkesin sevip izlediÄŸi TÃ¼rkan Åžoray'Ä±n eski fotoÄŸraflarÄ±yla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda estetik gÃ¼zel olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Türk sinemasÄ±nÄ±n efsaneleri arasÄ±nda yer alan Türkan Åžoray'Ä±n da estetik harikasÄ± olduÄŸunu biliyor muydunuz? Estetik günümüzde artÄ±k sÄ±radanlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan kimin estetikli kimin doÄŸal güzel olduÄŸunu anlamak güçleÅŸti. Ünlü isimlerin bir çoÄŸu da güzelleÅŸmek için neler yapÄ±yor neler. Bu isimlerden biri de Türk sinemasÄ±nÄ±n 'Sultan' lakaplÄ± güzellerinden Türkan Åžoray... Uzun kirpikleri ve buÄŸulu bakÄ±ÅŸlarÄ±yla 7'den 70'e herkesi kendine hayran bÄ±rakan Türkan Åžoray'Ä±n estetiksiz halini görenler gözlerine inanamÄ±yor.

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