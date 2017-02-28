Kim Kardashian'Ä±n oÄŸlu ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf sosyal medyayÄ± salladÄ±

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Kim Kardashian sosyal medya hesabÄ±ndan oÄŸlu ile Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±

Dünyaca ünlü ABD'li magazin yÄ±ldÄ±zÄ± Kim Kardashian, sosyal medya hesabÄ±ndan oÄŸlu Saint West'in yeni fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Sandalyesine oturmuÅŸ yemek zamanÄ±nÄ± beklerken görülen Saint, gülücükleri ile fotoÄŸraf karesini süsledi. Bir karede ise kamera için gülümserken annesinin yanaÄŸÄ±nÄ± yakalamasÄ± dikkat çekti.

Kim Kardashian, Ä°nstagram takipçileri ile oÄŸlunu buluÅŸturduÄŸu ve kÄ±sa sürede 1.5 milyon beÄŸeni alan fotoÄŸrafa, "Ben ve Saint Boo" notunu yazdÄ±.