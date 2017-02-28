Niran Ãœnsal ani bir kararla aÃ§Ä±ldÄ± iÅŸte o sebep

ÅžarkÄ±cÄ± Niran Ãœnsal, kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¶nemden itibaren iÅŸlerinin yolunda gitmediÄŸini gerekÃ§e gÃ¶stererek saÃ§larÄ±nÄ± yeniden aÃ§tÄ±

Bir yÄ±l önce tesettüre girip kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÅŸarkÄ±cÄ± NÄ±ran Ünsal, iÅŸlerinin yolunda gitmemesinin ardÄ±ndan tekrar saçlarÄ±nÄ± açtÄ±. Ünlü sanatçÄ±nÄ±n bu kararÄ± sosyal medyada büyük tepki çekti.

Star TV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±na konuk olan Niran Ünsal, iÅŸlerinin yolunda gitmemesini gerekçe göstererek saçlarÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"TÄ°CARÄ° KAYIP YAÅžADIM, PERUK DA Ä°ÅžE YARAMADI"

Ünsal, "Kapanmak benim hayatÄ±mda aldÄ±ÄŸÄ±m önemli karardÄ± ama kapanarak sanatçÄ± olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayÄ±p yaÅŸadÄ±k. ÇoÄŸu insan maÄŸdur oldu ben yÄ±lda 80 konser veriyordum" sözleriyle peruk takmanÄ±nda çare olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek tesettürü çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.