Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/02/2017 13:42

Ä°Ã§erde dizisine usta ismin dahil olacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor

Ä°Ã§erde

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ä°Ã§erde'ye "Kudret SÃ¶nmez Tek" karakteri dahil olacak

GeçtiÄŸimiz aylarda “Åžener Åžen de Ä°çerde” diye iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± “Ay YapÄ±m” bu iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Ünlü sanatçÄ± Åžener Åžen ise verdiÄŸi bir röportajda “Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanda süreler mantÄ±klÄ±ydÄ±. Normal sürelere çekilirse o zaman düÅŸünülebilir.” diye açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°DDÄ°ALAR YÄ°NE GÜNDEME GELDÄ°

BaÅŸrolünde Çekin Tekindor, ÇaÄŸatay Ulusoy, Aras Bulut Ä°ynemli ve Hande Soral gibi ünlü oyuncularÄ± bulunduran “Ä°çerde” dizisine “Kudret Sönmez Tek” adlÄ± bir karakter dahil oluyor.  Yeni bölüm fragmanÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada ise bu karaktere hayat verecek ismin Åžener Åžen olacaÄŸÄ± iddia ediliyor.

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