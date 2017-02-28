YurtdÄ±ÅŸÄ±nda BalayÄ± iÃ§in Tercih Edilebilecek Yerler

Yeni evlenen Ã§iftleri en az dÃ¼ÄŸÃ¼n kadar zorlayan bir baÅŸka konu ise balayÄ± seÃ§imidir. Kimisi yÄ±llarca kurduÄŸu hayalleri olan balayÄ± tatilinin kusursuz olmasÄ±nÄ± ister. Kimisi de eÄŸlenceli ve uygun fiyat olanaÄŸÄ± ister.

Yeni evlenen çiftleri en az düÄŸün kadar zorlayan bir baÅŸka konu ise balayÄ± seçimidir. Kimisi yÄ±llarca kurduÄŸu hayalleri olan balayÄ± tatilinin kusursuz olmasÄ±nÄ± ister. Kimisi de eÄŸlenceli ve uygun fiyat olanaÄŸÄ± ister. BalayÄ± bir evliliÄŸin baÅŸlangÄ±cÄ± ve düÄŸün telaÅŸÄ±nÄ±n finali niteliÄŸindedir. Çiftlerin yeri geldiÄŸinde büyük kavgalarla son bulan balayÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na biz de dahil olarak yardÄ±mcÄ± olmak istedik. Güney Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan UzakdoÄŸu’ya yurtdÄ±ÅŸÄ±nda birçok balayÄ± destinasyonu bulunuyor. YoldasÄ±n, çiftler için seyahat ipuçlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sitesinde balayÄ±yla ilgili çok önemli tavsiyeler ve destinasyon tavsiyeleri paylaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte sizler için derlediÄŸimiz yurtdÄ±ÅŸÄ±nda balayÄ± için tercih edilebilecek yerler;

1- Madivler

Maldivler bir çok insanÄ±n rüyalarÄ±nÄ± süsleyen açÄ±k ve turkuaz rengi denizleriyle ünlü harika bir cennet gibidir. Maldivler tropikal bir bölgede olmasÄ±ndan harika bir bitki örtüsü ile kaplÄ±dÄ±r. Maldivlerde okyanusa derin dalÄ±ÅŸlar yaparak okyanusun zengin çeÅŸitliliÄŸini inceleyip geceleri denizin ÅŸÄ±rÄ±ltÄ±sÄ±yla harika bir akÅŸam yemeÄŸi yiyebilirsiniz.

2- Bora Bora

Türkiye’den iyice uzaklaÅŸÄ±p sakin ve otantik bir balayÄ± için adeta bulunmaz bir nimettir. Denizin üstüne kurulmuÅŸ olan otelleri ile sizlere farklÄ± bir deneyim sunan bölge sakinliÄŸi ve doÄŸayla iç içe oluÅŸuyla büyük ilgi çekmektedir. Sakin ve huzurlu bir balayÄ± düÅŸünenlerin deÄŸerlendirebileceÄŸi bir yerdir.

3- Venedik

Ä°talya’nÄ±n kanallarÄ± ile adeta dünyaya nam salmÄ±ÅŸ ÅŸehri Venedik. Hiç el deÄŸmemiÅŸ yapÄ±sÄ±yla giden çiftlerin adeta büyülenerek döndüÄŸü harika bir balayÄ± seçeneÄŸidir. Venedik’te romantik bir balayÄ± sizleri bekliyor. Avrupa’nÄ±n en güzel ÅŸehirlerinden Venedik’in yanÄ± sÄ±ra diÄŸer ÅŸehirlerle ilgili seyahat bilgilerine http://www.yoldasin.com/sehirler/ adresinden ulaÅŸÄ±n.

4- Hawaii

ABD’de yer alan adalar topluluÄŸu olan Hawaii ülke turizmi için de adeta bir olmazsa olmazdÄ±r. MuhteÅŸem plajlarÄ± ve yüksek dalgalarÄ±yla beraber sörf yapmak isteyenler için ilk seçeneklerden birisidir. ÇÄ±lgÄ±nca eÄŸlenerek balayÄ±nÄ± geçirmek isteyen çiftler sizleri ÅŸöyle alalÄ±m.

5- Cancun ( Meksika )

Cancun Meksika’nÄ±n adeta bir tatil ÅŸehridir. Gün içinde bembeyaz plajlarÄ±nda ve eÅŸsiz denizinde vakit geçirip, akÅŸamlarÄ± da gece kulüplerinde dilediÄŸinizce eÄŸlenebilirsiniz. AyrÄ±ca tarih meraklÄ±larÄ± için de MayalarÄ±n eskiden yaÅŸadÄ±klarÄ± bu yöreyi gezmek enteresan olacaktÄ±r.

6- Yunan AdalarÄ±

Yunan adalarÄ± hem ülkemize olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± hem de deniz ve güneÅŸin harika uyumu açÄ±sÄ±ndan balayÄ± için mükemmel bir seçim olacaktÄ±r. Tarihle de iç içe olan adalarÄ± gemi turlarÄ±yla gezip kültür anlamÄ±nda da doyacaÄŸÄ±nÄ±z bir balayÄ± için eÅŸsiz bir bölgedir.

7- BiritanyaVirjin AdalarÄ±

Karayipler’de bulunan ve Büyük Britanya ya baÄŸlÄ± olan Virjin AdalarÄ± ekvatoral bölgede bulunmasÄ±yla balayÄ± arayanlara 12 ay hizmet vermektedir. Cenneti anÄ±msatan yapÄ±sÄ± ve romantik ortamÄ±yla kesinlikle düÅŸünülmesi gereken bir yerdir.