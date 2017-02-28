Åžener Åžen Ä°Ã§erde dizinin kadrosuna dahil mi olacak

Sevilen dizi "Ä°Ã§erde"ye Kudret SÃ¶nmez Tek adlÄ± bir karakter dahil olacak. Bunu canlandÄ±racak kiÅŸininse Åžener Åžen olacaÄŸÄ± iddia ediliyor.

GeçtiÄŸimiz aylarda "Åžener Åžen de Ä°çerde" diye iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± "Ay YapÄ±m" bu iddialarÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±. Ünlü sanatçÄ± Åžener Åžen ise verdiÄŸi bir röportajda "Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanda süreler mantÄ±klÄ±ydÄ±. Normal sürelere çekilirse o zaman düÅŸünülebilir" diye açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸrolünde Çekin Tekindor, ÇaÄŸatay Ulusoy, Aras Bulut Ä°ynemli ve Hande Soral gibi ünlü oyuncularÄ± bulunduran "Ä°çerde" dizisine "Kudret Sönmez Tek" adlÄ± bir karakter dahil oluyor. Yeni bölüm fragmanÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada ise bu karaktere hayat verecek ismin Åžener Åžen olacaÄŸÄ± iddia ediliyor.