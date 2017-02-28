ÃœnlÃ¼ televizyon yÄ±ldÄ±zÄ±n eÅŸiyle ilgili yatak itirafÄ± canlÄ± yayÄ±na damga vurdu

Televizyonun Ã§ok konuÅŸulan ismi Katie Price eÅŸiyle cinsel yaÅŸamlarÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±.

Ünlü Ä°ngiliz televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Katie Price, Loose Women adlÄ± televizyon programÄ±nda, eÅŸi Kieran Hayler'Ä±n cinsel baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tedavisi kapsamÄ±nda 8 hafta cinsel iliÅŸkiden uzak durmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; eÅŸinin baÅŸta sürekli cinsel iliÅŸkiye girmek istediÄŸini ve sonrasÄ±nda seks baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu söyleyen Price, "Beynini yeniden programladÄ±lar. 8 hafta cinsel iliÅŸkiye girmedik. Sadece el ele tutuÅŸmamÄ±za izin vardÄ±. ÖpüÅŸemedik bile" dedi.