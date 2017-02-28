Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/02/2017 19:05

ÃœnlÃ¼ televizyon yÄ±ldÄ±zÄ±n eÅŸiyle ilgili yatak itirafÄ± canlÄ± yayÄ±na damga vurdu


Televizyonun Ã§ok konuÅŸulan ismi Katie Price eÅŸiyle cinsel yaÅŸamlarÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda anlattÄ±.

Ünlü Ä°ngiliz televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Katie Price, Loose Women adlÄ± televizyon programÄ±nda, eÅŸi Kieran Hayler'Ä±n cinsel baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k tedavisi kapsamÄ±nda 8 hafta cinsel iliÅŸkiden uzak durmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; eÅŸinin baÅŸta sürekli cinsel iliÅŸkiye girmek istediÄŸini ve sonrasÄ±nda seks baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu söyleyen Price, "Beynini yeniden programladÄ±lar. 8 hafta cinsel iliÅŸkiye girmedik. Sadece el ele tutuÅŸmamÄ±za izin vardÄ±. ÖpüÅŸemedik bile" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Kendisine Nihal diyen MÃ¼jdat Gezen'e Ã§ok kÄ±zdÄ± Odama gel gÃ¶stereyim

SÃ¶ylemezsem Olmaz programÄ±nÄ±n sunucusu iÃ§in"Nihal" diyen MÃ¼jdat Gezen'e sinirlenen Nihat DoÄŸan, "Odama gel sana gÃ¶stereyim" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.


Ã‡ektiÄŸi film Oscar'da Ã¶dÃ¼l aldÄ± Suriyeli olduÄŸu iÃ§in Ã¼lkeye giriÅŸ yapamadÄ±

89. Oscar Ã–dÃ¼lleri TÃ¶reni'nde "En iyi KÄ±sa Belgesel" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan "Beyaz Kasklar" filminin kameramanÄ± Suriye uyruklu olduÄŸu iÃ§in Ã¼lkeye giriÅŸi engellendi.


Åžener Åžen Ä°Ã§erde dizinin kadrosuna dahil mi olacak

Sevilen dizi "Ä°Ã§erde"ye Kudret SÃ¶nmez Tek adlÄ± bir karakter dahil olacak. Bunu canlandÄ±racak kiÅŸininse Åžener Åžen olacaÄŸÄ± iddia ediliyor.